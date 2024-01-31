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Писательница Улицкая призналась в финансировании Украины

Писательница Людмила Улицкая перечисляет гонорары от продающихся в России книг на нужды Украины. Об этом она рассказала в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).

Пранкеры позвонили писательнице от лица главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

«Мои гонорары идут на Украину. У меня украинский флажок висит в коридоре», — рассказала писательница.

В ходе беседы Улицкая отметила, что у Украины «есть право» убивать журналистов на территории России, в том числе и Дарью Дугину. А также, по ее словам, Киев должен отделиться от «московской Руси», «найти свое место в европейском обществе».

Писательница подчеркнула, что считает себя «в некотором роде крымчанкой», но уверена, что русские в Крыму — это «асоциальные люди», так как туда приезжали те, кто «вышел из тюрем».

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При этом Улицкая уверена, что в случае захвата Украиной полуострова русским придется оттуда уезжать.

«Значит, ну, что же? Придется, по-видимому, каким-то народам тоже двинуться по этому пути, по пути переселения, поиска дома и новых корней каких-то, но что с этим поделаешь?» — заявила она.

Ранее пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с продюсером проекта «Гражданин поэт» Андреем Васильевым, который также велся от лица главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Васильев начал разговор с украинского лозунга, который Минюст РФ в январе 2024 года включил в перечень нацистских, после чего заявил о готовности привезти проект на Украину, а гонорар за выступления «отдать, куда скажут».

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