Метеорологи назвали регионы, которым грозит сильнейшее половодье

Высота выпавшего снега в центре России превысила норму на 30-40%, что грозит мощными половодьем весной. Как сообщает газета «Известия», об этом заявили опрошенные метеорологи. При этом они отметили, что в феврале снежных рекордов не ожидается, а начало месяца в центральной части страны будет теплым и без обильных осадков.

Так, прирост свежевыпавшего снега в Москве к концу января достиг 148 см. Как отметила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, это самый большой показатель за последние пять лет. К середине весны количество выпавшего снега в столице может превысить норму в полтора раза, добавила она.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что высота снежного покрова превышает норму на 30-40% практически по всей северной половине Русской равнины. Кроме того, снег запас довольно много влаги. В результате эти факторы могут привести к весенним подтоплениям.

«Особенно, если весна будет "дружной". Под этим понятием подразумевается быстрая весна с высокими температурами и осадками», — подчеркнул Шувалов.

Однако половодье ожидается не только в Центральном федеральном округе. Синоптик отметил, что разливов также следует ждать в бассейне Волги, особенно в верховьях, в верховьях Дона и на Северной Двине. Также уровень воды сильно вырастет и в реках Северо-Запада России.

Вместе с тем Позднякова отметила, что гидрологическую обстановку можно будет полностью оценить лишь в начале марта. Например, если в следующие месяцы будет много солнечных дней, то снег будет не только таять, но и испаряться, а его количество сильно уменьшится.

«К первому апреля, когда и начинается весеннее половодье, снега может остаться совсем немного. Поэтому пока уверенно говорить о том, будет весеннее половодье обильным или куцым, просто рано», — отметила синоптик.