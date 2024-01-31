Театр Сатиры возобновил показ спектаклей с 31 января

В воскресенье горел знаменитый купол Московского академического театра cатиры на Триумфальной площади, который намного старее, чем само нынешнее здание театра.

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Дело в том, что постройку с куполом возвели в 1911 году для цирка братьев Никитиных. Затем здание много раз меняло хозяев, и лишь в 1960-е годы после грандиозной реконструкции постройки, в ходе которой купол сохранили, сюда въехала труппа Театра сатиры.

По предварительным данным, загорелся утеплитель. Чтобы извлечь тлеющий многокомпонентный материал, купол пришлось вскрывать.

Следственный комитет Москвы начал доследственную проверку. А столичная прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств пожара.