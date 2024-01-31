Театр Сатиры возобновил показ спектаклей с 31 января
В воскресенье горел знаменитый купол Московского академического театра cатиры на Триумфальной площади, который намного старее, чем само нынешнее здание театра.
Дело в том, что постройку с куполом возвели в 1911 году для цирка братьев Никитиных. Затем здание много раз меняло хозяев, и лишь в 1960-е годы после грандиозной реконструкции постройки, в ходе которой купол сохранили, сюда въехала труппа Театра сатиры.
По предварительным данным, загорелся утеплитель. Чтобы извлечь тлеющий многокомпонентный материал, купол пришлось вскрывать.
Следственный комитет Москвы начал доследственную проверку. А столичная прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств пожара.
Как сообщает пресс-служба театра, запланированные на 31 января спектакли на основной сцене театра состоятся. Посмотреть можно будет комедию "Ночь ошибок" по роману Оливера Гольдсмита. К слову, билеты на спектакль все еще в открытой продаже.