Популярный российский блогер рассказал об угрозах из-за видео

Популярный российский блогер Энтони Юлай (настоящее имя — Антон Ульянов) пожаловался, что получает угрозы в свой адрес из-за видео. Подробностями он поделился в интервью для YouTube-канала «Пушка».

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«Хейтеров у меня предостаточно, потому что я высказываю свое мнение достаточно резко. И поклонники многих людей, с которыми я имел какие-то конфликты, могут желать мне смерти», — рассказал блогер.

По словам Юлая, однажды в сети выложили его личный адрес, из-за чего ему пришлось сменить место жительства.

«Я понимаю, что возможность того, что кто-то придет плеснуть кислоту мне в лицо, конечно, маленькая, но она всегда есть», — объяснил причины переезда блогер.

Ранее Юлай, учившийся в университете в Нью-Йорке, сравнил вузы в России и США. Он сообщил, что в американских университетах учебный год длится меньше, чем в российских вузах.