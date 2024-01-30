Мать Ксении Собчак госпитализирована

Мать телеведущей Ксении Собчак и член Совета Федерации Людмила Нарусова госпитализирована. Об этом сообщает "МК".

"Господи, это не для журналистов. Никто не отравил меня новичком. Проблема челюстно-лицевая – это ерунда! С зубом проблема", - пояснила Нарусова.

Людмила Нарусова является сенатором Российской Федерации от исполнительной власти Республики Тыва с 23 сентября 2016 года. С 1996 по 2000 года она была депутатом Государственной думы РФ. Также Нарусова является членом общественного совета Российского еврейского конгресса.

Вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и мать журналистки и телеведущей Ксении Собчак.