Первый после «Норд-Оста» мюзикл по «Двум капитанам» поставят в Сибири
В Новосибирске представят первый после мюзикла «Норд-Ост» музыкальный спектакль, основанный на романе Вениамина Каверина «Два капитана». Об этом рассказал ТАСС директор Новосибирского музыкального театра Леонид Кипнис.
«Норд-Ост» - мюзикл по роману «Два капитана» был ранее поставлен в Москве. В 2002 году во время показа мюзикла в театре на Дубровке террористы захватили более 900 заложников. Погибли, по официальным данным, 130 человек. Мюзикл был восстановлен на следующий год, однако вскоре проект был закрыт.
По словам Кипниса, премьера нового музыкального спектакля по роману Вениамина Каверина планируется 15 и 16 марта, он получил название «Два капитана».
«Сам по себе мюзикл был очень сильный и очень хороший. Наши «Два капитана» произведут впечатление на тех зрителей, которые помнят еще «Норд-Ост», и на тех зрителей, которые читали роман Каверина», - заметил он.
Кипнис также заметил, что авторами новой постановки стали новосибирцы Андрей и Нонна Кротовы, и театральная адаптация романа получилась «интересной, мелодичной, динамичной и зрелищной».