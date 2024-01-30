Первый после «Норд-Оста» мюзикл по «Двум капитанам» поставят в Сибири

В Новосибирске представят первый после мюзикла «Норд-Ост» музыкальный спектакль, основанный на романе Вениамина Каверина «Два капитана». Об этом рассказал ТАСС директор Новосибирского музыкального театра Леонид Кипнис.

«Норд-Ост» - мюзикл по роману «Два капитана» был ранее поставлен в Москве. В 2002 году во время показа мюзикла в театре на Дубровке террористы захватили более 900 заложников. Погибли, по официальным данным, 130 человек. Мюзикл был восстановлен на следующий год, однако вскоре проект был закрыт.