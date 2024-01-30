Стали известны подробности ДТП с участием сценариста Гельмана в центре Москвы

Водитель, сбивший сценариста Александра Гельмана, 34 раза нарушил ПДД. Об этом во вторник, 30 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

© Вечерняя Москва

Отмечается, что мужчина с января 2023 года 34 раза нарушил ПДД. Речь идет в том числе о превышении скорости и пересечении сплошной линии разметки.

— В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

ДТП, о котором идет речь, произошло накануне на Тверском бульваре. По информации СМИ, Гельман возвращался домой из драматического Театра имени Пушкина. На пешеходном переходе драматурга сбил автомобиль BMW. Сразу после инцидента водитель вызвал скорую помощь.