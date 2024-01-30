Сбитый машиной сценарист Гельман рассказал о своем состоянии

Российский сценарист и писатель Александр Гельман , которого в центре Москвы сбила машина, рассказал о своем состоянии. Подробностями он поделился в разговоре с телеканалом «360».

ДТП произошло в понедельник, 29 января, в районе Тверского бульвара — сценарист переходил дорогу в неположенном месте, когда на него наехал автомобиль BMW. Сначала драматурга доставили в травмпункт, а оттуда — в медицинское учреждение. Сообщалось, что лечение он будет проходить у себя дома.