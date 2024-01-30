«Одно из ярких явлений»: челябинский вуз объяснил разбор песни SHAMAN на лекции
На лекции в Челябинском университете один из преподавателей проанализировал песню исполнителя Ярослава Дронова, более известно под творческим псевдонимом SHAMAN. В качестве композиции сотрудник вуза выбрал хит «Я Русский». Решение выстроить образовательную программу таким образом было обусловлено спецификой творчества музыканта, в котором содержится большое количество образов российской идентичности. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУрГГПУ.
Разбор песни осуществлялся в рамках лекции, посвященной государственной идентичности. На занятии студенты анализировали визуальную и содержательную составляющие произведения, а также определяли смысловые образы.
— Творчество певца SHAMAN было выбрано преподавателем как одно из ярких явлений современной культуры, в котором достаточно много образов и ценностей, формирующих российскую идентичность, — сообщила пресс-служба учреждения Gazeta.ru.
Владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что многие российские звезды отказываются от участия в сборных концертах, если на одной сцене с ними приглашают выступать Дронова. «Вечерняя Москва» узнала у певца Юрия Лозы, почему один за другим возникают скандалы вокруг одного из самых популярных певцов, а также о том, не хотел бы он сам выступить с SHAMAN на одной сцене.
Недавно SHAMAN также назвал свою любимую песню времен Второй мировой войны.