На лекции в Челябинском университете один из преподавателей проанализировал песню исполнителя Ярослава Дронова , более известно под творческим псевдонимом SHAMAN. В качестве композиции сотрудник вуза выбрал хит «Я Русский». Решение выстроить образовательную программу таким образом было обусловлено спецификой творчества музыканта, в котором содержится большое количество образов российской идентичности. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУрГГПУ.

Владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что многие российские звезды отказываются от участия в сборных концертах, если на одной сцене с ними приглашают выступать Дронова. «Вечерняя Москва» узнала у певца Юрия Лозы, почему один за другим возникают скандалы вокруг одного из самых популярных певцов, а также о том, не хотел бы он сам выступить с SHAMAN на одной сцене.