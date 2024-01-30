В российском регионе выросли «ледяные грибы»

В Амурской области на Бурейском водохранилище выросли «ледяные грибы». Об этом сообщил Telegram-канал Бурейской гидроэлектростанции (ГЭС).

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Явление возникло из-за изменений уровня воды в Бурейском водохранилище у Бурейской ГЭС, расположенной вблизи поселка Талакан. Вода поднималась вверх, образовывая кромку льда на пнях, затем опускалась ниже, создавая еще одну линию, и так несколько раз.

В пресс-службе ГЭС отметили, что посмотреть на необычное явление приезжают туристы со всей Амурской области и других регионов Дальнего Востока.