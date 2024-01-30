Драматурга Александра Гельмана сбила машина в центре Москвы

Издание MK.RU сообщает, что известного российского драматурга Александра Гельмана сбил автомобиль на Тверском бульваре в Москве. News.ru

Гельман возвращался домой из драматического театра имени Пушкина. На пешеходном переходе драматурга сбил BMW. Водитель сразу после инцидента вызвал скорую помощь. Вечерняя Москва

Госпитализация Гельману не потребовалась, он будет проходить лечение дома. Газета.Ru