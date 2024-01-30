Драматурга Александра Гельмана сбила машина в центре Москвы

Российского драматурга Александра Гельмана сбил автомобиль в центре Москвы . Инцидент произошел, когда 90-летний мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте.

«Инцидент произошел на Тверском бульваре, когда 90-летний Александр Гельман, направляющийся домой от Московского драматического театра имени Пушкина, переходил дорогу возле пешеходного перехода. На пешехода из-за поворота выехала черная машина марки «БМВ», — передает MK.RU.

Отмечается, что Гельман совершал переход в неположенном месте. У него диагностирован перелом двух ног. Драматург госпитализирован.