Опубликован список звезд, которых предложили лишить имущества в России

Закон о конфискации заработал. Ходорковский уже пострадал с недвижимостью. У него изъяли коттеджный поселок. Если названные мной люди будут продолжать дискредитировать нашу страну, будем просить, чтобы у них на территории РФ изымали недвижимость и привлекали к ответственности. Я считаю, Госдума сделала правильно, президент отреагировал. Давно это должно было случиться. В других странах все это работает, а мы к этим русофобам лояльно относимся. Пора заканчивать с пятой колонной и ставить в этом вопросе жирную точку, — заключил общественник.