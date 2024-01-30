Что стало с треш-стримерами, которые зарабатывали миллионы на диких видео

Накануне депутаты Госдумы приняли в первом чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы. Один предлагает установить административную ответственность за выложенные в сеть фото и видео с правонарушениями или призывами к ним, а другой — ужесточить ответственность за демонстрацию умышленного преступления.

Сам закон «достали с полки» на фоне прогремевшего на всю Россию видео с блогером Сергеем Косенко, который бросил новорожденного младенца в сугроб. Им сразу же заинтересовались: и не только публика, но и налоговая, а также Следственный комитет. В Госдуме же пообещали принять закон о запрете подобного контента как можно скорее.

Тем временем сами треш-стримеры, кажется, уходят в прошлое. Как сообщает «КП», кто-то из них успел попасть в тюрьму, кто-то ушел с онлайн-сцены из-за проблем со здоровьем, а кто-то — пустился в бега.

Родоначальник треш-стримов в России

Как явление треш-стриминг появился в России примерно в 2010 году. 16-летний на тот момент геймер Кирилл Зырянов, известный как VJLink, подрался с другом во время онлайн-трансляции. Запись конфликта стала популярной, а количество подписчиков у стримера выросло в разы. Тогда Зырянов понял, как добиться успеха и забросил игры — вместо них он начал вести треш-стримы.

Его идею подхватил белорус Андрей Бурим, больше известный как Mellstroy. Он переехал в Россию, стал регулярно стримить. В эфир Бурим приглашал других известных стримеров, а обычных гостей склонял делать то, что попросит зритель. Отметим, что и Зырянов пил и дрался за деньги на эфирах «коллеги».

Тогда на площадки Бурима были подписаны миллионы людей, а за трансляциями следили сотни тысяч зрителей одновременно. Однако все изменилось, когда Mellstroy избил подругу в прямом эфире. Девушка написала заявление на блогера и в июле 2021-го молодого человека приговорили 6 месяцам исправительных работ, штрафу, а также блокировке канала на YouTube. Из России белорус переехал в Дубай, однако восстановить аудиторию ему не удалось.

Отметим, что VJLink в последние годы и вовсе отказался от стримов. Он больше не общается с «друзьями», живет с родителями и лечится от алкоголизма. Сам Зырянов с иронией замечает, что начинал он как «топ-геймер», а закончил — как «топ-алкаш». Все заработанные деньги он пропил или проиграл в казино.

Смерть в прямом эфире

Другой последователь и друг Зырянова — Станислав Решетников, также известный как Рифлай, продолжает отбывать тюремный срок. В 2020 году он избил свою девушку Валентину и выгнал ее из дома на мороз прямо во время стрима. Жертва долго стучала в дверь и окно, однако Решетников не открывал ей. Когда он решил все же впустить Валентину домой, то нашел ее без дыхания.

Не отключая камеру, Решетников занес тело девушки в дом и попытался сделать ей искусственное дыхание. Вызванным врачам он сразу не открыл — увлекся выпивкой на камеру и не слышал стука в дверь. Когда медики все же вошли в дом и осмотрели Валентину, то лишь зафиксировали смерть девушки в прямом эфире, который блогер не завершил, даже когда приехала полиция.

В результате Станислава признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть. Рифлая отправили в колонию строгого режима на 6 лет.

Треш-стримы — дело семейное

Другие известные треш-стримеры — мать и сын Людмила и Андрей Яшины из Челябинска. В сети они более знакомы под именами Людмурик и Гобзавр. Женщину называют «королевой стрима» за экстравагантные образы и поведение. Ее сын за небольшие донаты готов сделать все, что ему скажут. Родственники дерутся в прямом эфире, мирятся, и даже целуются взасос.