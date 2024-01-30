В Малом театре высказались о новом главном режиссере

«Для нас это лучший вариант, потому что последние два года он вел все открытия сбора труппы, отвечал с Юрием Соломиным за творческую составляющую. Он поставил множество спектаклей, которые у нас успешно идут на сцене. Так что для нас это решение потрясающее», — заявила Михайлова.