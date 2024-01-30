Белая медведица Колымана из якутского зоопарка "Орто-Дойду" в третий раз стала мамой.

"В семье любимцев якутян, белых медведей Колыманы и Ломоносова снова пополнение! Да еще и двойня!", - сообщил в своем Telegram-канале глава региона Айсен Николаев и поделился видео, снятым в берлоге.

Детеныши этой пары живут в зоопарках в Санкт-Петербурге и Хабаровске. Медведица Хаарчаана - в Ленинградском зоопарке. А медвежонок Алмаз - в зоосаде "Приамурский" имени В.П. Сысоева.