Сбер и Пушкинский музей будут создавать новые инструменты распространения искусства

Сбер и Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина будут вместе работать над оцифровкой и сохранением мирового культурного наследия для потомков. К такому соглашению на открытии выставки «Руанские соборы». Исследование картин Клода Моне из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина» пришли президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

В документе говорится, что Сбер и его дочерние компании и партнеры помогут музею разрабатывать современные инструменты просвещения и распространения искусства, сохранять и развивать музейные коллекции.

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Стороны планируют создать цифровую интерактивную копию музея и реализовывать экскурсионные проекты в режиме дополненной реальности.

Отмечается, что банк и музей будут пилотировать модели машинного обучения и другие технологии искусственного интеллекта, которые могут быть полезны музею для популяризации искусства и научной деятельности.

Кроме того, в фокусе внимания — популяризация использования цифровых технологий в работе учреждений культуры. В дополнение к соглашению будет разработана дорожная карта по реализации конкретных направлений сотрудничества.

«Именно сейчас и здесь искусство и технологии собираются вместе. И одного без другого в современном мире не бывает», — заявил президент Сбера Герман Греф.

Глава компании отметил, что любые технологии требуют вдохновения, подчеркнув, что черпать его можно в культуре и искусстве.

«Искусство нужно доносить до максимально большого количества людей, в особенности молодых. И для этого нужны самые современные технологии. Мы надеемся сделать так, чтобы искусство, прекрасные коллекции и способности специалистов Пушкинского музея собирать самые уникальные выставки, стали доступными для максимального количества людей в нашей стране», — добавил Герман Греф.

По словам директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой, для любого музея современные технологии предоставляют невероятные возможности.

Она уточнила, что речь идет об оцифровке коллекции, использовании колоссальных баз данных, возникновении не существовавших методик и инструментов для научной работы и образовательных проектов.