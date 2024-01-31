«Уволенному» из московской библиотеки коту Маркизу нашли новое пристанище

«Уволенный» из московской библиотеки в Строгино после жалобы пенсионера кот Маркиз не вернется в учреждение, он станет жить у заведующей библиотекой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». В принятии решения о том, что дальше делать с котом, участвовал коллектив библиотеки, объединение культурных центров и столичный департамент культуры.

После жалобы посетителя на питомца и эпидемобстановку Маркиза отправили на передержку, после чего вернули обратно в библиотеку и два дня решали, куда пристроить кота. Команда библиотеки хотела, чтобы Маркиз остался в библиотеке, где он прожил восемь лет.

Заведующая учреждением Елена Акинова ранее рассказала, что кота Маркиза выгнали из библиотеки после жалобы посетителя. Она отметила, что недовольный читатель не первый год придирается к сотрудникам библиотеки.