Алексей Дубровский назначен главным режиссером Малого театра

«Было принято общее решение о назначении Алексея Владимировича Дубровского главным режиссером. Уверена, что на посту... он сможет сохранить уникальные традиции Малого театра», — заявила она. RT на русском

Предыдущим главным режиссером учреждения был Юрий Соломин, который руководил театром с 1988 года. 11 января стало известно о его смерти. Внучка деятеля рассказала, что актер ушел из жизни "тихо во сне" в возрасте 88 лет. Москва24