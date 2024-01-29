Главным режиссером Малого театра назначен Алексей Дубровский

Он поступил в труппу в 2013 году и долгие годы работал вместе с Юрием Мефодьевичем ( Соломиным – прим. Агентства «Москва»), будучи его заместителем по творческим вопросам», – написала Любимова.

Алексей Дубровский родился 30 сентября 1977 года в Москве. В 1998 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина и был принят в труппу Московского театра юного зрителя, где прослужил вплоть 2013 года. В том же году поступил в труппу Малого театра. Около 20 лет Алексей Дубровский занимается преподавательской деятельностью, с 2009 года также работает в Высшего театрального училища имени Щепкина.