Главным режиссером Малого театра назначен Алексей Дубровский

Алексей Дубровский назначен главным режиссером Малого театра
Заслуженный артист России Алексей Дубровский назначен главным режиссером Государственного академического Малого театра. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«После ряда встреч, обсуждений с руководством и коллективом Государственного академического Малого театра было принято общее решение о назначении Алексея Владимировича Дубровского главным режиссером. Талантливый актер, режиссер, педагог Щепкинского училища – Алексей Владимирович имеет за плечами огромный опыт работы в Малом театре.
Он поступил в труппу в 2013 году и долгие годы работал вместе с Юрием Мефодьевичем (Соломиным – прим. Агентства «Москва»), будучи его заместителем по творческим вопросам», – написала Любимова.
Алексей Дубровский родился 30 сентября 1977 года в Москве. В 1998 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина и был принят в труппу Московского театра юного зрителя, где прослужил вплоть 2013 года. В том же году поступил в труппу Малого театра. Около 20 лет Алексей Дубровский занимается преподавательской деятельностью, с 2009 года также работает в Высшего театрального училища имени Щепкина.
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер 11 января 2024 года в возрасте 88 лет.