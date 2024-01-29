МВД: прибывший из Латвии журналист стал гражданином России

«После публикации статьи «Один день из жизни Донецка : репортаж под грохот «прилетов» за свою гражданскую позицию, публичное освещение преступлений киевского режима был объявлен в розыск Службой безопасности Латвии», — говорится в сообщении.

С 2016 года журналист работает в информационном агентстве «Россия сегодня». В 2022 году работал в зоне проведения спецоперации. Его жена и сын являются гражданами России.

До этого из Латвии депортировали пенсионера Бориса Каткова. В прибалтийской стране он прожил 56 лет, там у него остались жена, дети и внуки. Власти Латвии сочли Каткова угрозой национальной безопасности и «приговорили» к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение.