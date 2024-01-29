«У меня две собаки и кот. И я не представляю, чтобы животные не в домашней среде остались без контроля. <...> Отношение к домашним животным сильно изменилось за последнее время, и мы хотим полностью соответствовать этим требованиям. Такое не должно было произойти. Каждый должен был выполнить свою часть: кот должен был быть закрыт в переноске и не должен был оттуда выйти, владелец должен за этим внимательно следить, как минимум, откликаться на такие вещи. Наверное, действия в отношении высаживания тоже должны быть регламентированы, это — форс-мажор», — отметил Белозеров.