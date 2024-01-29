«Перешел дорогу воротилам»: Лоза озвучил причину убийства журналиста Листьева
Российский певец и композитор Юрий Лоза тесно общался с журналистом и телеведущим Владиславом Листьевым, ныне покойным. В одном из недавних интервью артист признался, что в гибели его друга виноваты те, кто распоряжался финансами на ТВ. В этом инциденте, по мнению Лозы, нет политической подоплеки.
Юрий Лоза сообщил, что в свое время Владислав Листьев подходил к руководящему составу телевидения с предложениями на заработанные от рекламодателей средства начать производить авторские российские шоу, а не копировать уже придуманные американцами. Продюсеры это предложение не оценили, так как не хотели тратить много денег на контент.
— Гнать в эфир вторичку — это всегда дешево. А Листьев перешел дорогу финансовым воротилам тогдашнего ТВ, стал им мешать пилить бабло, вот они его и заказали, — сообщил Юрий Лоза aif.ru.
Ранее певец также оценил возможность возвращения на сцену Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. По его словам, исполнительница может рано или поздно вернуться в Россию, однако выступать она больше не выйдет.
«Вечерняя Москва» узнала у певца Юрия Лозы, почему один за другим возникают скандалы вокруг одного из самых популярных певцов, а также о том, не хотел бы он сам выступить с SHAMAN на одной сцене.