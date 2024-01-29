Лоза озвучил причину убийства журналиста Листьева

Российский певец и композитор Юрий Лоза тесно общался с журналистом и телеведущим Владиславом Листьевым, ныне покойным. В одном из недавних интервью артист признался, что в гибели его друга виноваты те, кто распоряжался финансами на ТВ. В этом инциденте, по мнению Лозы, нет политической подоплеки.

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Юрий Лоза сообщил, что в свое время Владислав Листьев подходил к руководящему составу телевидения с предложениями на заработанные от рекламодателей средства начать производить авторские российские шоу, а не копировать уже придуманные американцами. Продюсеры это предложение не оценили, так как не хотели тратить много денег на контент.

— Гнать в эфир вторичку — это всегда дешево. А Листьев перешел дорогу финансовым воротилам тогдашнего ТВ, стал им мешать пилить бабло, вот они его и заказали, — сообщил Юрий Лоза aif.ru.

Ранее певец также оценил возможность возвращения на сцену Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. По его словам, исполнительница может рано или поздно вернуться в Россию, однако выступать она больше не выйдет.