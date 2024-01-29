Доктор Мясников раскритиковал СМИ за «непроверенные сенсации о здоровье»

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал средства массовой информации за «непроверенные сенсации о здоровье». В своем Telegram-канале специалист отметил, что некоторые журналисты пренебрегают просветительской деятельностью. Он также подчеркнул, что от таких публикаций становится неуютно.

Как-то мне неуютно от таких «новостных» заголовков. Вместо нормальной санпросветработы — непроверенные «сенсации» и по итогу — разводка на деньги, — написал доктор Мясников.

Он также прикрепил снимок экрана, на котором запечатлены заголовки нескольких новостных материалов. Среди них — «Эксперты назвали восемь продуктов, которые делают все еще хуже», «Этого вы точно не знали: врач назвал неочевидный симптом, который может указывать на серьезные проблемы с сердцем» и «Опасная ошибка в питании вызывает у „врачей слезы на глазах“».