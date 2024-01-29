Актриса Елена Симонова назвала смерть Виктора Новикова огромной личной потерей

«Я попала в театр «Дом», где бережно сохранялись традиции. Я знала, что любая моя проблема — и личная, и творческая — будет услышана. Каждый работник, а не только артист нашего театра мог найти в лице Абрамыча, или Деда (так за глаза мы его называли), опору и поддержку, которой сегодня не стало», — заявила Симонова.