Роспотребнадзор выясняет причины помутнения воды в Копейске

Качество воды в Копейске (Челябинская область) проверит управление Роспотребнадзора. Такая информация прозвучала 29 января в ходе аппаратного совещания в мэрии.

«МУП „Копейские системы водоснабжения и водоотведения“ заключило договор с Роспотребнадзором на взятие для анализа проб воды на вводе в город. Срок подготовки заключения — до 10 рабочих дней», — сообщила руководитель управления городского хозяйства Марина Яхина.

Представитель МУП «КСВВ» заявила, что по информации этой организации, вода, которую подают в дома копейчан, соответствует требованиям СанПиН по химическим показателям, но не по мутности и цветности. Вода меняет цвет и мутнеет после подогрева. Поставщик воды — МУП «ПОВВ» —причины изменения цвета не поясняет.

В группе МУП «КСВВ» в соцсети «ВКонтакте» размещен пост, в котором отмечено, что в последнее время от копейчан поступают жалобы на изменение цветности воды. Комиссия МУП «КСВВ» неоднократно выезжала по адресам, указанным в обращениях, в результате чего установлено, что холодная вода соответствует качеству питьевой воды, вода меняет цвет при ее нагреве в бойлерах.