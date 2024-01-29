СМИ: 105-летняя женщина умерла от холода в Подмосковье
Из-за аварийного отключения отопления скончалась 105-летняя жительница Балашихи, заболевшая из-за низкой температуры в квартире. Долгожительница, изредка обращавшаяся к медикам, ушла из-за пневмонии.
По данным СМИ, трагедия произошла в пятницу, 26 января. У пенсионерки, которая находилась под капельницей дома, отказало сердце. Женщина заболела еще в начале январе, когда в доме на несколько дней отключили отопление.
Дети и внуки тепло одевали пожилую женщину, не выключали обогреватель у ее кровати, однако она все равно простудилась. После этого у нее началось осложнение, и врач ей назначил антибиотики от воспаления легких, передает «Московский комсомолец».
В начале года жители ряда подмосковных городов в период сильных холодов столкнулись с отсутствием отопления. По данному факту в Подольске возбудили уголовное дело. О том, что стало причиной коммунального коллапса и какое наказание для ответственных лиц за этим последует, — в материале «Вечерней Москвы».