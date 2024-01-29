105-летняя женщина умерла от холода в Подмосковье

Из-за аварийного отключения отопления скончалась 105-летняя жительница Балашихи, заболевшая из-за низкой температуры в квартире. Долгожительница, изредка обращавшаяся к медикам, ушла из-за пневмонии.

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По данным СМИ, трагедия произошла в пятницу, 26 января. У пенсионерки, которая находилась под капельницей дома, отказало сердце. Женщина заболела еще в начале январе, когда в доме на несколько дней отключили отопление.

Дети и внуки тепло одевали пожилую женщину, не выключали обогреватель у ее кровати, однако она все равно простудилась. После этого у нее началось осложнение, и врач ей назначил антибиотики от воспаления легких, передает «Московский комсомолец».