Умер худрук театра Комиссаржевской Виктор Новиков

Художественный руководитель театра им. В. Ф. Комиссаржевской Виктор Новиков скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь худрука, Катерину Новикову.

«Два часа назад папа ушел. Умер дома, болел, но еще позавчера ходил в театр», — сказала она.

Виктор Абрамович Новиков родился в Пугачеве Саратовской области. После окончания школы в 1960 году он работал санитаром в областной больнице.

В 1966 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии по специальности «театровед». Спустя два года начал работу в Ленинградском драматическом театре им. В. Ф. Комиссаржевской.

Был помощником главного режиссера по литературной части, заместителем директора по репертуару и работе с драматургами.

В 1992 году Новиков стал художественным руководителем театра.