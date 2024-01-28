Умер худрук Театра им. Комиссаржевской в Петербурге Виктор Новиков
Ушёл из жизни художественный руководитель Театра им. Комиссаржевской Виктор Новиков. Об этом только что стало известно "Российской газете".
Виктора Новикова не стало на 81-м году жизни. Совсем недавно исполнилось 55 лет его служения Театру им. В.Ф.Комиссаржевской - в нем он с 1968 года, а на посту худрука - с 1992.
Имя Виктора Новикова значимо не только для именитого петербургского театра, который он сумел сохранить от разрухи, продолжить в нем традиции театра-дома, но и для отечественного театра вообще.
Именно ему во времена советской цензуры удавалось "литовать" запрещенные пьесы, открывать молодых драматургов. Так, это он открыл имя Григория Горина: на сцене театра им. В.Ф.Комиссаржевской состоялся дебют блестящего драматурга, были сыграны шесть его пьес, в том числе и последняя.
Виктор Новиков родился 23 марта 1943 года в городе Пугачев Саратовской области. В 1966 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (специальность - театровед). В 1968-1987 годах - помощник главного режиссера по литературной части Ленинградского Драматического театра им. В.Ф.Комиссаржевской, затем там же - заместитель директора по репертуару и работе с драматургами. С 1992 года по 2024 год - художественный руководитель Санкт-Петербургского драматического Академического театра им. В.Ф. Комиссаржевской.