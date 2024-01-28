Умер худрук Театра им. Комиссаржевской в Петербурге Виктор Новиков

Ушёл из жизни художественный руководитель Театра им. Комиссаржевской Виктор Новиков. Об этом только что стало известно "Российской газете".

Виктора Новикова не стало на 81-м году жизни. Совсем недавно исполнилось 55 лет его служения Театру им. В.Ф.Комиссаржевской - в нем он с 1968 года, а на посту худрука - с 1992.

Имя Виктора Новикова значимо не только для именитого петербургского театра, который он сумел сохранить от разрухи, продолжить в нем традиции театра-дома, но и для отечественного театра вообще.

Именно ему во времена советской цензуры удавалось "литовать" запрещенные пьесы, открывать молодых драматургов. Так, это он открыл имя Григория Горина: на сцене театра им. В.Ф.Комиссаржевской состоялся дебют блестящего драматурга, были сыграны шесть его пьес, в том числе и последняя.