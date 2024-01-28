Новгородские рентгенологи помогли датировать древнюю икону

Видео дня

Работы по реставрации иконы начала XVIII века «Богоматерь Тихвинская», которые проводились в Новгородском музее-заповеднике выявили точную дату её создания. Оказалось, что икона размером 36,5х31,5х3,5 см была написана в марте 1702 года, предположительно, мастером Оружейной палаты. В датировке помогли специалисты Новгородского травмпункта.

В настоящее время реставрация иконы «Богоматерь Тихвинская» завершена. Работы проводились в мастерской реставрации темперной живописи Новгородского музея-заповедника Наталией Железняковой, художником-реставратором 1 категории. Серебряный чеканный оклад еще находится в работе в мастерской реставрации металла.

Когда с живописной поверхности иконы был удалён серебряный оклад, под сильно потемневшим покровным слоем обнаружилась едва различимая надпись. Чтобы ее прочитать было решено провести рентгенографическое исследование. Здесь на помощь музейным сотрудникам пришли новгородские медики. Специалисты городского травмпункта во главе с заведующим Михаилом Шебановым провели съемку музейного экспоната на современном рентгеновском аппарате.

Далее в процесс исследования включился музейный фотограф Константин Храмов, который сделал снимки иконы в УФ- и ИК-диапазонах. И только на этом этапе удалось с определенностью выявить и прочитать надпись «172 (1702) Марта АѰВ (1702) Гѡду».

После проведенного исследования в реставрационной мастерской авторская живопись иконы была полностью раскрыта из-под потемневшего покровного слоя. Подведен реставрационный грунт, выполнено тонирование. Живопись покрыта слоем реставрационного лака.

Оценивая полученный результат, Наталия Железнякова подчеркнула командную работу различных музейных специалистов:

— Атрибуция иконы «Богоматерь Тихвинская» при проведении реставрационных работ – это заслуга команды музейных сотрудников: хранителей, искусствоведов, фотографа. Отрадно и то, что нам, реставраторам – «музейным докторам», оказали содействие профессиональные врачи, предоставив для исследования необходимое оборудование.

Икона поступила в музейное собрание церковных ценностей в 1920-1930-е годы из церкви Апостолов Петра и Павла на Славне. В годы Великой Отечественной войны была вывезена в эвакуацию; возвращена в Новгородский музей в 1945 году.