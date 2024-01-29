Умерла актриса и муза Федерико Феллини Сандра Мило

Скончалась итальянская актриса Сандра Мило . Ей было 90 лет. Артистка считалась музой культового режиссера Федерико Феллини, она сама также называла его самой большой любовью.

«Умерла Сандра Мило, в 2023 году ей исполнилось 90 лет. Она скончалась у себя дома, среди любви своих близких, как и просила. Об этом сообщила семья», — передает издание Ansa .

Экранную карьеру Мило начала в 1955-м. На ее счету более 100 ролей. Среди них: «Любовница Нерона», «Женщина, пришедшая с моря», «Приключения Арсена Люпена», «Царь Ирод Великий», «Призраки Рима», «Странная ночь», «Золушка '80». Мило считалась одной из самых народных итальянских актрис. Кроме полнометражных фильмов, популярна на телевидении, также записывала песни. Актриса была любовницей Феллини на протяжении 17 лет, в чем сама призналась в 2009 году.