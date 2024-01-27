Умерла актриса театра и кино Вера Молчанова

Актриса театра и кино Вера Молчанова умерла на 82-м году жизни, через день после своего дня рождения, рассказали в Театре на Покровке. Об этом пишет РИА «Новости».

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Причина смерти неизвестна. О дате и месте прощания пока не сообщается.

«Памяти Веры Молчановой… Она была одной из первых, кого С.Н. Арцибашев пригласил в свою труппу, одной из самых верных и преданных Покровке актрис. Ее милые, добрые и очень надежные героини навсегда останутся в сердцах коллег и поклонников театра», — отметили артисты.

Вера Васильевна Молчанова родилась 25 января 1943 года в городе Болохово Тульской области. Окончила ВТУ имени Щепкина. В 1962-м была принята в труппу Московского драматического театра имени Станиславского. С 1967 года являлась актрисой Московского театра комедии (в 1991 его переименовали в Театр на Покровке).

Молчанова дебютировала на экране в 24-летнем возрасте, сыграв в драме «Софья Перовская».