Умерла актриса из сериалов "След" и "Карпов" Вера Молчанова
26 января ушла из жизни советская и российская актриса театра, кино и сериалов Вера Молчанова.
Вера Васильевна Молчанова родилась 25 января 1943 года в городе Болохово Тульской области. Окончила ВТУ имени Щепкина. В 1962-м была принята в труппу Московского драматического театра имени Станиславского. С 1967 года - актриса Московского театра комедии, позднее переименованного в Театр на Покровке.
Экранный дебют - 1967 год, биографическая драма "Софья Перовская". Далее - "Воспитанница", "След", "Закон и порядок", "Кодекс чести", "Закрытая школа", "Карпов", "Лютый", "Пятая стража", "Конец света", "И снова здравствуйте!" - всего два десятка проектов.
"Она была одной из первых, кого Арцибашев пригласил в свою труппу, одной из самых верных и преданных Покровке актрис. Ее милые, добрые и очень надежные героини навсегда останутся в сердцах коллег и поклонников театра", - сказано в некрологе на сайте театра.
Причина смерти не называется. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.