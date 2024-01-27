Умерла актриса из сериалов "След" и "Карпов" Вера Молчанова

"Она была одной из первых, кого Арцибашев пригласил в свою труппу, одной из самых верных и преданных Покровке актрис. Ее милые, добрые и очень надежные героини навсегда останутся в сердцах коллег и поклонников театра", - сказано в некрологе на сайте театра.