Борис Галкин оценил высказывания Барбары Брыльской о России

Заслуженный артист России Борис Галкин ("В зоне особого внимания", "Мы из будущего") оценил высказывания звезды фильма "Ирония судьбы, или С легким паром" Барбары Брыльской о России. Его цитируют "Аргументы и факты".

По словам Галкина, его коллеги, называющее поведение актрисы странным, неправы.

"Это бессовестно! Что значит "странно"? Это нагло, мерзко. Это значит, деньги для нее не пахнут", - сказал он.

Актер напомнил, что за съемки в двухсерийной комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" Барбара Брыльска в 1975 году получила 2 тысячи рублей, в то время как средняя зарплата советских граждан составляла 120-130 рублей.

"Простые люди в России страдают от людей, которые не могут поделить власть, которая дрожит за свои деньги. Русские должны понять, что жить в этом , в котором они живут, нельзя", — заявляла артистка в феврале 2023 года.

По ее оценкам, хорошо в РФ живут "только в Москве и Петербурге", тогда как в остальных регионах "ситуация катастрофична".