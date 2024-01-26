В ГД внесли проект о снятии запрета на вывоз за рубеж военного билета

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который снимет запрет на вывоз военных билетов за рубеж. Об этом стало известно в пятницу, 26 января.

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По данным СМИ, проект проект подразумевает разрешение на вывоз удостоверений личности и трудовых книжек.

Изменения, согласно проекту кабинета министров РФ, могут внести в положения Закона СССР от 24 июня 1991 года № 2261-1. Настоящий закон запрещал вывозить за границу ряд личных документов граждан. При этом, в нем не было прописано какой-либо ответственности за нарушение этого правила.

Среди прочего в пояснительной записке к законопроекту кабмина отмечается, что законопроект позволит легализовывать российские и иностранные документы в территориальных представительствах Министерства иностранных дел в регионах России, передает Rambler.