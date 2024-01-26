СМИ: В ГД внесли проект о снятии запрета на вывоз за рубеж военного билета
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который снимет запрет на вывоз военных билетов за рубеж. Об этом стало известно в пятницу, 26 января.
По данным СМИ, проект проект подразумевает разрешение на вывоз удостоверений личности и трудовых книжек.
Изменения, согласно проекту кабинета министров РФ, могут внести в положения Закона СССР от 24 июня 1991 года № 2261-1. Настоящий закон запрещал вывозить за границу ряд личных документов граждан. При этом, в нем не было прописано какой-либо ответственности за нарушение этого правила.
Среди прочего в пояснительной записке к законопроекту кабмина отмечается, что законопроект позволит легализовывать российские и иностранные документы в территориальных представительствах Министерства иностранных дел в регионах России, передает Rambler.
В свою очередь на территории России вступили в силу правила сдачи загранпаспортов для россиян, которым временно ограничено право на выезд из страны. Соответствующее постановление начало действовать с 11 декабря прошлого года. Кому запрещен выезд за пределы страны и куда теперь нужно будет сдать загранпаспорт — разбиралась «Вечерняя Москва».