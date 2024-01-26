Минюст пополнил список иноагентов

Министерство юстиции России включило в список иноагентов журналиста Максима Трудолюбова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Причиной включения Трудолюбова в список иноагентов стало сотрудничество с организациями, включенными в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, которые признаны в РФ нежелательными. Также он распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ВС страны.

Помимо журналиста в списке от 26 января также оказались бизнесмен Дмитрий Потапенко* и проект «ВОТ ТАК»*.

«Потапенко участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ», — говорится в тексте.

Проекту «ВОТ ТАК» вменяют распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.