Россиянам напомнили о правилах дележки имущества при разводе

При разводе россияне не смогут поделить подаренное и унаследованное имущество. Об этом в разговоре с NEWS.ru Татьяна Соколова.

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Это правило касается не только недвижимости, но и денег, автомобилей, драгоценностей и другого.

«Например, жене по наследству от бабушки досталась квартира, в которой семья жила. После развода муж не сможет на эту квартиру претендовать, она останется жене», — объяснила Соколова.

При этом, если мать подарила сыну, например, три миллиона рублей в качестве первоначального взноса для приобретения квартиры в ипотеку, то доля недвижимости, оплаченная этой суммой, признается личной собственностью мужчины. Остальные доли супруги смогут поделить при разводе.