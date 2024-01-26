Путин заявил, что атомный ледокол «Сталинград» заложат в России в 2025 году
Атомный ледокол «Сталинград» будет заложен в России в 2025 году, заявил президент России Владимир Путин.
Об этом он заявил на церемонии старта строительства атомного ледокола «Ленинград» на верфи «Балтийского завода».
«В 2025 году заложим ещё один корабль, ледокол такого же класса. И назовём его «Сталинград», — цитирует Путина РИА Новости.
Также Путин дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград» проекта 22220.
Ранее главком ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что в этом году флот получит первый боевой ледокол «Иван Папанин».