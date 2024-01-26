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Путин заявил, что атомный ледокол «Сталинград» заложат в России в 2025 году

Атомный ледокол «Сталинград» будет заложен в России в 2025 году, заявил президент России Владимир Путин.

Путин заявил, что атомный ледокол «Сталинград» заложат в России в 2025 году
© RT на русском

Об этом он заявил на церемонии старта строительства атомного ледокола «Ленинград» на верфи «Балтийского завода».

«В 2025 году заложим ещё один корабль, ледокол такого же класса. И назовём его «Сталинград», — цитирует Путина РИА Новости.

Также Путин дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград» проекта 22220.

Ранее главком ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что в этом году флот получит первый боевой ледокол «Иван Папанин».

Общество
Иван Папанин
Николай Евменов
Владимир Путин
Балтийский завод
Россия
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