Путин дал разрешение на начало строительства атомного ледокола "Ленинград"

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 26 января, прибыл на верфь "Балтийского завода" в Санкт-Петербурге и принял участие в церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола"Ленинград" проекта 22220. В Северную столицу он прилетел накануне поздно вечером из Калининграда.

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В церемонии также месте с президентом приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Росатома Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Путин отдал команду, и они все вместе с помощью отверток докрутили болты, чтобы установить закладную доску на первой секции будущего ледокола.

Отметим, что "Ленинград" станет шестым в линейке атомных ледоколов проекта 22220. Они серийно строятся на Балтийском заводе по заказу "Росатома",который наделен полномочиями единого федерального оператора на Севморпути и управляет дочерней компанией "Атомфлот".