В Карелии впервые пройдет конкурс «Народный учитель»

«В этом году мы закрываем Год педагога и наставника. Весь 2023 год мы посвятили популяризации профессии учителя, повышению авторитета этой профессии. 2024 год президент провозгласил Годом семьи. Чтобы связь между школой и семьёй не потерялась, мы решили объявить конкурс», — заявила Кармазина.