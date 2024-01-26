Умер старейший архиерей РПЦ архиепископ Анатолий

Архиепископ Анатолий (Евгений Кузнецов) родился 28 мая 1930 года в городе Иркутске. В 1960 году пострижен в монашество, в 1963 году - возведен в сан игумена, в 1968 году - в сан архимандрита. Участвовал в работе Библейской комиссии издательского отдела Московской патриархии. 25 февраля 1993 года возведен в сан архиепископа. В 2002 году был назначен Священным Синодом настоятелем ставропигиального прихода в Манчестере (Великобритания). В 2017 году почислен на покой по состоянию здоровья.