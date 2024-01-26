В Кузбассе торжественно открыли Год семьи

«У нас испокон веков семья была главной ценностью государства. Именно за счет отношений между семьями Россия преодолевала все испытания, которые выпадали на ее долю. И сейчас нас объединяют именно традиционные общечеловеческие ценности – любовь к родным, к малой родине, к труду. 2024-й президент Владимир Путин объявил Годом семьи. К нам из Мурома, из Свято-Троицкого монастыря, с родины Петра и Февронии, привезли огонь Всероссийского семейного очага, который символически зажгли на форуме «Родные-Любимые» на выставке «Россия». Так наша Сибирь станет одной большой семьей», – заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.