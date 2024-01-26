Собаку весом почти 50 килограммов обнаружили в Югре

— Между первым и вторым этажом у нее своя лежанка есть. На протяжении 4,5 лет она там живет. Она была абортирована на стадии, когда у нее были щенята. Мы ее простерилизовали, но у нее все очень плохо заживало. Мы ее посадили на гормональные (препараты), и на протяжении почти двух недель я ее возила почти каждый день на капельницу. На основании этого пошел гормональный сбой, и она начала поправляться, — рассказала депутат.