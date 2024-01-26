Собаку весом почти 50 килограммов обнаружили в Югре
В Сети появилась новая звезда — бездомная собака из Югры, которая весит почти 50 килограмм. Депутат сельского поселения Каркатеевы Светлана Верезумская рассказала, кто откормил животное и откуда он появился.
Ранее в соцсетях распространились кадры с упитанным песиком, который сидит у входа в продуктовый магазин. Пользователи прозвали его Бубликом, однако позже стало известно, что на самом деле это девочка по кличке Балабака.
По словам Верезумской, животное почти пять лет находится на ее попечении.
— Между первым и вторым этажом у нее своя лежанка есть. На протяжении 4,5 лет она там живет. Она была абортирована на стадии, когда у нее были щенята. Мы ее простерилизовали, но у нее все очень плохо заживало. Мы ее посадили на гормональные (препараты), и на протяжении почти двух недель я ее возила почти каждый день на капельницу. На основании этого пошел гормональный сбой, и она начала поправляться, — рассказала депутат.
Балабака при этом не ленится кушать и несмотря на то, что Верезумская кормит ее диетической пищей, неравнодушные местные жители подкармливают ее разными вкусностями. Сейчас собака весит 45,5 килограмма, похудеть ей необходимо минимум на шесть килограммов, пишет РИА Новости.
В прошлом году одного из самых толстых котов в мире весом более 18 килограммов спасли в Ричмонде. Кот по кличке Патчи страдал ожирением, так как прежние хозяева перекормили его нездоровой пищей и лакомствами. После этого его поместили в приют, где специалисты посадили его на строгую диету.