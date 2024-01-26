Всероссийская детская Фольклориада пройдет в 2024 году в Казани

Столица Татарстана примет в этом году Всероссийскую детскую Фольклориаду. Культурный форум в Казани пройдёт с 19 по 23 июня, объявило министерство культуры России.

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В Фольклориаде примут участие более одной тысячи участников из российских регионов. Главными героями предстоящего события в Минкультуры назвали детей - участников и солистов фольклорных, народно-певческих коллективов, ансамблей народного танца, исполнителей на национальных инструментах.

Обширная программа детского культурного фестиваля включает праздничное шествие, флешмобы, концерты, мастер-классы, круглые столы, творческие встречи. Заявки на участие в Фольклориаде можно подать до 15 марта.