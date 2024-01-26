Всероссийская детская Фольклориада пройдет в 2024 году в Казани

Всероссийская детская Фольклориада пройдёт в 2024 году в Казани
Столица Татарстана примет в этом году Всероссийскую детскую Фольклориаду. Культурный форум в Казани пройдёт с 19 по 23 июня, объявило министерство культуры России.
В Фольклориаде примут участие более одной тысячи участников из российских регионов. Главными героями предстоящего события в Минкультуры назвали детей - участников и солистов фольклорных, народно-певческих коллективов, ансамблей народного танца, исполнителей на национальных инструментах.
Обширная программа детского культурного фестиваля включает праздничное шествие, флешмобы, концерты, мастер-классы, круглые столы, творческие встречи. Заявки на участие в Фольклориаде можно подать до 15 марта.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», первая Всероссийская детская фольклориада состоялась в июне 2022 года в столице Чувашии Чебоксарах.