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Опрос: Макароны с сыром, блины и борщ стали самыми популярными блюдами у младшеклассников в РФ

Ученики младших классов российских школ чаще всего выбирают в столовых макароны с сыром, блины, борщ, мясные котлеты и плов. Об этом сообщила пресс-служба министерства просвещения РФ со ссылкой на данные опроса Федерального центра мониторинга питания обучающихся за 2023 год.

Российские школьники назвали свои любимые блюда
© РИА Новости

«В опросе приняли участие свыше 2,2 млн человек из всех федеральных округов РФ, среди которых более 60% родители и около 40% – школьники 1–4 классов. <…> Согласно опросу, рейтинг самых популярных и любимых блюд у школьников возглавили: макароны с сыром – 62% опрошенных, блины – 56%, борщ – 51%, мясная котлета – 50%, плов – 37%. На увеличение разнообразия блюд и создание меню свободного выбора указали 41% родителей и столько же детей (в 2022 году – 28%)», – говорится в сообщении.

В целом, согласно данным опроса, 84% родителей считают, что их дети довольны качеством питания в школе, среди самих учащихся положительно оценили питание в своей школе 86%.

Также отмечается, что исследование стало самым масштабным с начала реализации президентского поручения по обеспечению обязательного горячего питания в младших классах.

Общество
Минпросвещения России
Россия