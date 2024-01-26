Российские школьники назвали свои любимые блюда

«В опросе приняли участие свыше 2,2 млн человек из всех федеральных округов РФ, среди которых более 60% родители и около 40% – школьники 1–4 классов. <…> Согласно опросу, рейтинг самых популярных и любимых блюд у школьников возглавили: макароны с сыром – 62% опрошенных, блины – 56%, борщ – 51%, мясная котлета – 50%, плов – 37%. На увеличение разнообразия блюд и создание меню свободного выбора указали 41% родителей и столько же детей (в 2022 году – 28%)», – говорится в сообщении.