Российские школьники назвали свои любимые блюда

Опрос: Макароны с сыром, блины и борщ стали самыми популярными блюдами у младшеклассников в РФ
Ученики младших классов российских школ чаще всего выбирают в столовых макароны с сыром, блины, борщ, мясные котлеты и плов. Об этом сообщила пресс-служба министерства просвещения РФ со ссылкой на данные опроса Федерального центра мониторинга питания обучающихся за 2023 год.
«В опросе приняли участие свыше 2,2 млн человек из всех федеральных округов РФ, среди которых более 60% родители и около 40% – школьники 1–4 классов. <…> Согласно опросу, рейтинг самых популярных и любимых блюд у школьников возглавили: макароны с сыром – 62% опрошенных, блины – 56%, борщ – 51%, мясная котлета – 50%, плов – 37%. На увеличение разнообразия блюд и создание меню свободного выбора указали 41% родителей и столько же детей (в 2022 году – 28%)», – говорится в сообщении.
В целом, согласно данным опроса, 84% родителей считают, что их дети довольны качеством питания в школе, среди самих учащихся положительно оценили питание в своей школе 86%.
Также отмечается, что исследование стало самым масштабным с начала реализации президентского поручения по обеспечению обязательного горячего питания в младших классах.