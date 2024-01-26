Гладков: более 20 раненных при обстрелах Белгорода остаются в больницах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 23 пострадавших при обстрелах Белгорода еще лечатся в больницах, из них пятеро несовершеннолетних. Об этом он рассказал на своей странице "Вконтакте".

По его словам, дети сейчас лечатся в московских больницах. А из белградских медучреждений уже все несовершеннолетний пострадавшие выписаны.

Глава региона подчеркнул, что реабилитация и медицинское сопровождение для пострадавших находятся в приоритете. Власти готовы максимально помогать белгородцам, отметил он.

С 29 декабря территория Белгорода и его пригородов регулярно подвергается атакам вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате зафиксированы различные повреждения частных и многоквартирных домов, автомобилей и помещений.