В России отмечают день снятия блокады Ленинграда

Сегодня исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В 1995 году 27 января официально стало датой празднования Дня воинской славы России. Широко отмечается этот день и в Московской области, где живут 638 ветеранов — жителей блокадного города.

После начала Великой Отечественной войны в 1941 году сразу стало очевидным, что одно из главных направлений ударов немецких полчищ — Ленинградское. У нашего командования и мысли не возникало о возможной потере города. Он имел огромное как стратегическое, так и идеологическое значение для страны Советов.

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Бои в окрестностях города закипели уже в августе 1941 года, а 8 сентября 1941 года Ленинград был полностью изолирован от остальной страны. С юга наседали немцы, а со стороны Выборга стояли финские войска, которые хоть активных боевых действий здесь и не вели, но внесли свою преступную лепту в гибель в блокаде сотен тысяч советских людей. С большой землей город Ленина связывал только водный путь через Ладожское озеро, которое тут же стало целью для немецкой авиации и дальнобойных орудий.

В городе находилось свыше 2,5 млн человек, из которых не менее 400 тысяч были дети. Продовольственные и топливные запасы в Ленинграде были невелики. К тому же немцы усердно бомбили склады и базы. Несколько неудачных попыток взять город с ходу не удались. Тогда Гитлер принял дьявольское решение заморить ленинградцев голодом. Об отказе наступать говорило и то, что перед операцией «Тайфун» в Битве за Москву фашисты перебросили из Ленинграда под Москву целую танковую группу.

Очень скоро в осажденном городе начался голод, нормы выдачи хлеба уменьшались чуть ли не каждый день. Зима принесла холод и люди грели квартиры всем чем могли в печках-буржуйках. Часами ленинградцы сидели в бомбоубежищах, пережидая очередной налет. При этом солдаты на фронте продолжали воевать, а все трудоспособное население сутками стояло у станков. Самой страшной была первая блокадная зима, к которой люди не были готовы. Она унесла жизни большинства из 600 тысяч человек, погибших в городе от голода и холода в годы блокады. Всего здесь погибли и умерли по разным причинам более 1 млн советских граждан. Только в 2022 году суд Санкт-Петербурга признал действия нацистов во время блокады города военным преступлением и геноцидом советского народа.

Постепенно из города вывозились дети и больные, было лучше налажено снабжение черед Ладогу и город держался. 18 января 1943 года в результате наступательной операции блокада была прорвана на небольшом участке суши, на котором тут же начали строить железнодорожную ветку для снабжения Ленинграда. Окончательно блокада была снята 27 января 1944 года после предпринятого советской армией наступления на широком участке фронта. Гитлеровцам не помогла глубокоэшелонированная оборона, которую они строили здесь в последние месяцы. Блокада, длившаяся 872 дня, завершилась, в честь чего в Ленинграде прогремел салют.

За время обороны города были награждены орденами и медалями свыше 350 тысяч солдат и офицеров Ленинградского фронта. Медали «За оборону Ленинграда» были удостоены около 1,5 млн человек. Город был награжден орденом Ленина и почетным званием Города-героя.

Среди сражавшихся под Ленинградом были и тысячи уроженцев Московской области. Отважно проявили себя подмосковные летчики, некоторые из которых за бои над городом на Неве были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Например, это Алексей Плешаков, уроженец поселка (теперь — города) Щелково. Он жил также в Богородске (Ногинске), где работал на фабрике слесарем и занимался в аэроклубе. В ВВС служил с 1940 года, а с декабря 1941 года сражался на Ленинградском фронте. Под Ленинградом он совершил на штурмовике большинство из своих 110 боевых вылетов, уничтожая технику, коммуникации и живую силу противника. Принял участие в 18 воздушных боях, сбив один немецкий самолет. Сразу после войны командир эскадрильи майор Плешаков был удостоен звания Героя Советского Союза. Также в годы войны он был награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени, орденами Александра Невского, Красной Звезды, Отечественной войны I степени. В запас летчик уволился в 1961 году, жил и работал в Ногинске. Умер в 1988 году и был похоронен в этом подмосковном городе. В его часть в Ногинске назвали школу.

В деревне Петрово Серебряно-Прудского района Московской (тогда еще — Тульской) области родился в 1922 году Василий Харитонов. С первых дней войны служил в авиационном корпусе ПВО, оборонявшем Ленинград от налетов вражеских самолетов. В 58 воздушных боях командир звена истребителей Харитонов лично сбил 10 немецких самолетов и еще 16 — в группе. За это в 1943 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Среди сбитых им самолетов во время войны — 19 бомбардировщиков, которые направлялись бомбить Ленинград. Был награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени, орденами Александра Невского и Отечественной войны I степени. После войны Харитонов остался жить в северной столице, долгие годы работал в аэропорту «Пулково», в 1994 году ему присвоили звание Почетного гражданина Санкт-Петербурга. Умер герой в 2002 году и был похоронен на аллее кавалеров ордена Александра Невского на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Александр Савушкин был родом из деревни Пышлицы, что ныне в городском округе Шатура. Работу слесарем он сочетал с учебой в аэроклубе, а затем окончил Борисоглебскую школу военных пилотов. Воевать в небе начал еще в советско-финскую войну. Сбил бомбардировщик «Бленхейм», бомбивший наш госпиталь и был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Небо Ленинграда защищал с первых дней войны на истребителях ЛАГГ-3 и «Аэрокобра». Совершил 373 вылета, сбив 8 немецких самолетов лично и еще 6 в группе. Также Савушкин уничтожил аэростат-корректировщик. Летчик получил три ранения, но смерть обходила его стороной в воздушных боях. Роковым стал полет в тыл на большую землю на транспортном самолете «Дуглас» 17 мая 1943 года. Перед вылетом аэродром обстреливали и самолет плохо подготовили к полету. «Дуглас» потерпел крушение. Савушкина похоронили в Ленинграде на воинском кладбище Сосновского лесопарка. В сентябре того же года летчику посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Кроме ордена за финскую войну был награжден еще одним орденом Боевого Красного Знамени, а также орденом Красной Звезды. Савушкину присвоили звание Почетного гражданина Шатурского района, открыли памятник в его родных Пышлицах, в его честь назвали улицы в Приморском районе Санкт-Петербурга и в городе Шатуре.

Сейчас в Подмосковье проживают 638 человек, имеющих статус ветеранов — жителей блокадного Ленинграда. Пять лет назад их было более 1200, а три года назад — 855...

Все ветераны получат от правительства Московской области к юбилею снятия блокады единовременную выплату в размере 3 тысяч рублей. Кроме того, им полагается единовременная федеральная выплата в размере 10 тысяч рублей. В этом году появилась еще одна новая и важная мера поддержки.

«Блокадникам доступен круглогодичный бесплатный проезд на поездах дальнего следования. Также ветеран может бесплатно взять с собой одного сопровождающего. Эта федеральная мера поддержки приурочена к празднованию», – рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Получить бесплатные билеты можно только в кассах при предъявлении удостоверения о награждении знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Проезд станет доступным в вагонах с местами для сидения, плацкартных, купейных и СВ поездов дальнего следования всех категорий. Напомним, что для переживших блокаду Ленинграда также доступны такие меры поддержки, как бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, бесплатный проезд в наземном городском транспорте, обслуживание вне очереди, ежемесячная денежная выплата, компенсация по оплате счетов домашнего телефона, компенсация расходов на оплату ЖКХ, льготы по пенсионному обеспечению граждан с инвалидностью, бесплатное обеспечение слухопротезирования, протезно-ортопедическими изделиями и техническими средствами реабилитации.

В дни празднования полного снятия блокады Ленинграда в Подмосковье предусмотрены многочисленные мероприятия, посвященные этой дате. Они пройдут во всех без исключения муниципалитетах Московской области. Так, еще в начале этой недели в Красногорском филиале Музея Победы открылась выставка «Стоек и бесстрашен Ленинград». Здесь емко представлены события начала блокады, первой трагической зимы в изоляции от страны, а также научная и культурная жизнь города во время блокады. Большая часть экспозиции посвящена обороне города и прорыву блокадного кольца в январе 1943 и январе 1944 годов. Посетители увидят много подлинных материалов тех лет из коллекции музея. В одном из залов воссоздана обстановка в квартире блокадного Ленинграда с кухонной посудой того времени, печкой-буржуйкой и санками в углу комнаты, которые стали основным транспортным средством для жителей осажденного города. Выставка в Красногорске будет работать до 15 июня этого года.

А вчера вечером в Солнечногорске на главном катке города на Советской площади прошла патриотическая акция «Блокадный Ленинград». Была установлена тематическая площадка, где каждый мог прикоснуться к истории подвига ленинградцев. Весь вечер здесь звучала музыка военных лет.

Во многих городах Подмосковья сегодня намечены митинги в честь снятия блокады и проведение традиционной акции «Блокадный хлеб», когда школьники и волонтеры будут раздавать на улицах порцию «блокадного» хлеба образца зимы 1941/1942 годов. В домах культуры и клубах области пройдут праздничные концерты.

Накануне во всех учебных заведениях региона прошли классные часы, посвященные снятию блокады. В рамках проекта «Разговоры о важном» состоялись внеурочные занятия на тему «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Школьникам показывали кадры 40-х годов и записи воспоминаний очевидцев и участников тех событий, ребята вместе с учителями обсуждали события того времени.