Юрист рассказал, кто и в каких случаях может прослушивать телефон
Есть лишь несколько оснований для прослушивания мобильных телефонов. Об этом заявил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
В частности, такое право есть у силовых структур, а именно у ФСБ, МВД, ГРУ, ФСО и таможни, пояснил он.
Однако, как уточнил собеседник, сначала суд должен принять соответствующее решение. По словам эксперта, поводом должно служить наличие данных о признаках готовящегося, совершаемого или совершенного тяжкого или особо тяжкого деяния, либо преступления средней тяжести.
Кроме того, специалист отметил, что порой граждан прослушивают и без решения суда, но с обязательным его уведомлением в течение 24 часов. Это допустимо, когда ситуации могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, добавил Виноградов.
Также, по его словам, в ряде случаев прослушиванием телефонных разговоров могут заниматься работодатели. Однако работников необходимо проинформировать об этом заранее и официально получить согласие на такие действия, указал юрист.
Кроме того возможность использовать приложения для прослушивания есть у родителей, подчеркнул специалист. Такие действия нужны для того, чтобы обеспечить безопасность ребенка, добавил он.
Ранее руководитель отдела аналитических систем и отчетности IT-интегратора «Первый Бит» Петр Иванов заявил, что слежка с помощью GPS-трекера может быть вычислена с помощью смартфона. По его словам, «жучок», используемый для контроля за людьми, могут положить в сумку или автомобиль.