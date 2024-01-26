Юрист рассказал, кто и в каких случаях может прослушивать телефон

Есть лишь несколько оснований для прослушивания мобильных телефонов. Об этом заявил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

В частности, такое право есть у силовых структур, а именно у ФСБ, МВД, ГРУ, ФСО и таможни, пояснил он.

Однако, как уточнил собеседник, сначала суд должен принять соответствующее решение. По словам эксперта, поводом должно служить наличие данных о признаках готовящегося, совершаемого или совершенного тяжкого или особо тяжкого деяния, либо преступления средней тяжести.

Кроме того, специалист отметил, что порой граждан прослушивают и без решения суда, но с обязательным его уведомлением в течение 24 часов. Это допустимо, когда ситуации могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, добавил Виноградов.

Также, по его словам, в ряде случаев прослушиванием телефонных разговоров могут заниматься работодатели. Однако работников необходимо проинформировать об этом заранее и официально получить согласие на такие действия, указал юрист.

Кроме того возможность использовать приложения для прослушивания есть у родителей, подчеркнул специалист. Такие действия нужны для того, чтобы обеспечить безопасность ребенка, добавил он.