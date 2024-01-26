Картины художников-блокадников увидят посетители Русского музея в Петербурге

В Санкт-Петербурге готовятся к 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. В Русском музее открывается выставка «Помним!». Посетители выставки смогут увидеть картины, которые художники создавали в осажденном городе.

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Куратор выставки «Помним!», заведующая отделом рисунка Русского музея Наталья Козырева рассказала, что большинство картин выполнены в мрачных тонах, но часто на них можно увидеть детали яркого цвета, как символ надежды и жизни.

— Если смерть — это холод и тьма, то свет и яркая краска – это значит жизнь, — отметила она в комментарии МИР 24.

Искусствоведы отмечают: у блокадных мастеров цветовосприятие было обостренным. Художники специально выбирали небольшие холсты, чтобы хватило сил закончить картины. Как отмечают эксперты, художники того времени хотели сохранить художественные образы блокады для будущих поколений, чтобы люди не забывали историю своей страны.

В год 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады театры, концертные залы и библиотеки подготовили специальные программы, посвященные городу, его защитникам и героическим жителям. Так, в Александринском театре 27 и 28 января покажут моноспектакль Семена Сытника «Блокадный дневник Александринки», основанных на документальных материалах, передает газета «Петербургский дневник».