Безруков ответил, готов ли он стать худруком Малого театра

Вы знаете, я только что отметил юбилей своего дорогого любимого театра, который я создавал десять лет. Московский губернский театр. Я болею за своих, за мой губернский, потому что у нас впереди большая и интересная жизнь, в нашем московского губернского театра, — подчеркнул Безруков.